Cadavrul unui bărbat, găsit pe o stradă din Aiud

IPJ Alba a anunțat că duminică dimineață, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Gheorghe Doja din municipiu, se află un bărbat decedat.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii, a reieșit că, în cursul nopții, bărbatul de 65 de ani a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

În cauză, nu sunt suspiciuni cu privire la decesul bărbatului, au transmis anchetatorii.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea necropsiei.

