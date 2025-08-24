x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Cadavrul unui bărbat, găsit pe o stradă din Aiud

Cadavrul unui bărbat, găsit pe o stradă din Aiud

de Redacția Jurnalul    |    24 Aug 2025   •   11:40
Cadavrul unui bărbat, găsit pe o stradă din Aiud

Cadavrul unui bărbat a fost găsit pe o stradă din Aiud. Polițiștii care au anchetat cazul au stabilit că bărbatul a căzut de la etaj.

IPJ Alba a anunțat că duminică dimineață, polițiștii din Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Gheorghe Doja din municipiu, se află un bărbat decedat.

Din primele cercetări efectuate de polițiștii, a reieșit că, în cursul nopții, bărbatul de 65 de ani a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

În cauză, nu sunt suspiciuni cu privire la decesul bărbatului, au transmis anchetatorii.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea necropsiei.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cadavru Aiud strada
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri