Un camion a rupt parapetul de pe mijlocul autostrăzii A3, a intrat pe contrasens și s-a răsturnat

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează miercuri dimineață că traficul este oprit pe Autostrada A3 București – Ploiești.

Un accident grav s-a produs pe sensul spre Ploiești, la kilometrul 30, în apropierea localității Snagov din județul Ilfov.

Un camion încărcat cu piatră a lovit parapetul de pe mijlocul autostrăzii. În urma impactului, parapetul s-a rupt, iar camionul s-a răsturnat pe celălalt sens de circulație.

Traficul rutier este blocat pe sensul de mers spre Ploiești. Autoritățile estimează că traficul rutier va reveni la normal miercuri, în jurul prânzului.

(sursa: Mediafax)