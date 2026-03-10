Pericol major pentru inimă: Combinația care sporește riscul de infarct

O cercetare recentă, realizată de Yale School of Medicine, arată că insomnia și apneea obstructivă de somn, cmbinație cunoscută sub denumirea de COMISA (Comorbid Insomnia and Sleep Apnea), reprezintă un factor de risc semnificativ pentru sănătatea cardiovasculară.

Studiul, publicat în Journal of the American Heart Association, analizează datele a aproape un milion de veterani americani și demonstrează că pacienții cu ambele afecțiuni au un profil de risc mult mai agresiv decât cei care suferă de doar una dintre ele.

Ce este COMISA și cum afectează organismul

Insomnia se manifestă prin dificultatea de a adormi sau de a menține somnul pe tot parcursul nopții. Apneea obstructivă implică opriri repetate ale respirației. În mod tradițional, cele două afecțiuni sunt diagnosticate și tratate separat, însă cercetătorii subliniază că atunci când acestea coexistă, efectele asupra inimii sunt mult mai grave.

Dr. Allison Gaffey, autor principal al studiului, compară ignorarea uneia dintre afecțiuni cu „încercarea de a scoate apa dintr-o barcă fără a astupa gaura prin care intră”.

Odihna, esențială pentru sănătatea inimii

Somnul nu este doar o perioadă de repaus, ci un proces vital de reglare a sistemului cardiovascular. În timpul nopții, inima și vasele de sânge trec printr-un proces de recuperare și reechilibrare.

Întârzierile și întreruperile repetate ale somnului, fie din cauza trezirilor frecvente, fie a lipsei de oxigen, privează inima de această fereastră critică de refacere, după cum explică dr. Andrey Zinchuk. Consecințele pe termen lung includ:

Creșterea tensiunii arteriale (hipertensiune)

Uzura prematură a arterelor

Risc ridicat de infarct sau accident vascular cerebral

Prevenția timpurie, cheia protecției inimii

Cercetătorii avertizează că tulburările de somn pot apărea cu mult timp înainte de instalarea unei boli cardiace cronice. Evaluarea calității somnului ar trebui să devină o rutină medicală, similară măsurării tensiunii sau colesterolului.

Dacă somnul este tratat ca un factor de risc modificabil încă de la primele simptome, traiectoria bolilor cardiovasculare poate fi schimbată radical, spun specialiștii. Pacienții sunt sfătuiți să nu ignore insomnia și să solicite investigații pentru a depista eventuale cazuri de apnee asociată, potrivit dcmedical.ro.