O țară introduce amenzi uriașe dacă lași pisica singură în casă

Această presupunere este acum contestată de noile politici de bunăstare a animalelor într-o țară care consideră că și animalele independente au nevoie de mai multă atenție decât oferă majoritatea gospodăriilor. Aceste legi înseamnă că proprietarii se pot confrunta cu sancțiuni dacă se constată că bunăstarea pisicii lor este compromisă, potrivit yourtango.com.

Suedia aplică sancțiuni drastice

Suedia va aplica amenzi persoanelor care își lasă pisicile singure toată ziua.

Ca parte a unui nou set de reguli de bunăstare a animalelor, emise de Consiliul Suedez pentru Agricultură, ghidul prevede clar: „Ar trebui să vă verificați pisica de cel puțin două ori pe zi”. Această așteptare se aplică și pisicilor care stau în aer liber deoarece „pisicile de afară și pisicile din interior depind, de asemenea, de grija și atenția stăpânului lor”.

Consiliul susține că, dacă se descoperă o încălcarer a oricăreia dintre aceste reguli, va trebui să „corectați deficiențele” sau să plătiți o amendă. În plus, instrucțiunile spun: „Puteți fi condamnat și la o amendă sau închisoare de maximum doi ani dacă sunteți condamnat de o instanță pentru încălcarea legislației privind bunăstarea animalelor. Dacă, în mod intenționat sau din neglijență gravă, provocați suferințe animalelor, puteți fi condamnat la amendă sau închisoare pentru cruzime față de animale, în temeiul Codului Penal.”

Dacă cineva continuă să încalce noile legi sau să comită infracțiuni în vreun fel, consiliul administrativ al țării poate aplica o „interdicție privind animalele” pentru a vă împiedica să aveți grijă de altele.

Respectarea instrucțiunilor de îngrijire a pisicilor din Suedia necesită mai mult decât minimul necesar.

Pentru îngrijirea de bază, pisicile ar trebui să aibă acces liber la apă potabilă. Adresându-se pisicilor care se aventurează afară, ghidul explică: „Dacă pisica ta este complet sau parțial afară când temperaturile sunt sub zero grade, ar trebui să te asiguri că poate bea suficientă apă. În acest caz, ar trebui să-i dai apă de cel puțin două ori pe zi.”







Mediul înconjurător al pisicii este, de asemenea, crucial pentru bunăstarea ei. Proprietarii ar trebui să se asigure că o pisică este confortabilă în orice moment, oferindu-i totodată suficiente locuri de ascundere și „oportunitatea de a se cățăra, a se zgâria și a-și ascuți ghearele”.



Pisicile de interior sunt, de asemenea, menționate în mod special. „Pentru pisicile care stau mereu în interior, este deosebit de important ca acestea să fie active sau să aibă un alt tip de ocupație”, adaugă ghidul. „De asemenea, ar trebui să li se ofere stimulare mentală și oportunitatea de a-și satisface nevoile de a căuta hrană și de a vâna.”



Chiar și animalele solitare, cum ar fi pisicile, pot deveni singure și deprimate.

Majoritatea pisicilor vor fi perfect bine dacă sunt lăsate singure o parte din zi, în timp ce stăpânul lor este plecat din casă. Cu toate acestea, cercetările au arătat că perioadele prelungite de singurătate pot fi dăunătoare sănătății lor mintale. Pisicile formează legături emoționale cu oamenii și se pot simți anxioase sau deprimate dacă ați lipsit o vreme.



femeie cu pisica odihnindu-se peste umărevrymmnt | Shutterstock



Comportamentul unei pisici se va schimba probabil atunci când se simte singură. Ar putea deveni mai agresivă în încercarea de a atrage atenția, se poate îngriji excesiv atunci când este stresată și chiar ar putea începe să urineze pe lucrurile dumneavoastră.



Chiar și în țările în care nu este obligatoriu prin lege, pisicile ar trebui îngrijite de mai multe ori pe parcursul zilei. Asigurați-vă că lăsați suficientă mâncare și apă pentru a ajunge și că patul și litiera lor sunt curate. Mențineți-i activi oferindu-le jucării și activități de stimulare și luați în considerare să rugați un prieten sau o persoană dragă să treacă pe la ei să se uite la ei. Animalele noastre de companie sunt familia noastră și ar trebui tratate ca atare!

