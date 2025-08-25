Carambol cu cinci mașini pe Autostrada Soarelui, la ieșirea din Medgidia

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 182, pe sensul de mers spre București, la ieșire din localitatea Medgidia, județul Constanța.

În care au fost implicate cinci autoturisme, dar nu au fost persoane rănite.

În schimb, traficul rutier este oprit pe a doua bandă, circulându-se pe banda de urgență și prima bandă.

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare.

(sursa: Mediafax)