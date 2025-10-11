Caz incredibil în Florești. Un stomatolog spunea că este veterinar și a operat mai multe animale. Ulterior acestea au decedat

Cele două persoane din Cluj, de 42, respectiv 48 de ani, au depus plângere în 26 aprilie 2024 la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru exercitarea fără drept a unei profesii.

În aceeași zi a fost depusă plângere penală și de către Colegiul Medicilor împotriva aceleiași persoane pentru faptele respective.

„Plângerea vizează o femeie de 47 de ani, din localitatea Florești, absolventă a unei facultăți de stomatologie, care urma la acel moment cursuri în cadrul unei instituții de învățământ superior cu profil veterinar. Aceasta ar fi efectuat intervenții chirurgicale asupra unui exemplar felin și a unui exemplar canin fără a deține calitatea legală necesară pentru a practica medicina veterinară”, a transmis, sâmbătă, Poliția Cluj.

Potrivit sesizării, animalele ar fi suferit complicații în urma intervențiilor și au decedat ulterior.

În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și tragerii la răspundere penală a persoanei în cauză.