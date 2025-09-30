Cazinoul din Constanța, 170.000 de turiști de la redeschidere

Programele în curs de elaborare sunt menite să mențină atractivitatea acestui obiectiv cultural și în afara sezonului, a declarat Anamaria Mișa directorul general al instituției, gazdă a evenimentului de debut din seria „Portret România” a MEDIAFAX, dedicat municipiului reședință de județ de la malul mării: „Constanța – Hub economic. Pilon strategic în dezvoltarea României”.

Cazinoul Constanța, monument inaugurat în 1910, a fost vizitat de un număr nesperat de persoane care au vrut să vadă cu ochii lor eleganța clădirii care a fost cândva locul preferat al aristocrației europene și care trece în prezent prin cea mai „democratică” etapă a existenței sale, de centru expozițional, după cum s-a exprimat directorul general al Cazinoului Constanța.

„Într-adevăr, ne-am bucurat de această cifră uriașă de vizitatori ce ne-au trecut pragul de pe 21 mai și până în prezent, 170.000 de persoane. Ne entuziasmează această cifră, însă ne și responsabilizează, pentru că noi știm că în afara sezonului estival va depinde de creativitatea noastră și de ceea ce vom putea să construim ca și program cultural pentru pentru comunitate și nu numai”, a declarat Anamaria Mișa la evenimentul MEDIAFAX.

Spațiu imersiv

Potrivit directorului general, în perioada imediat următoare va fi vernisată o nouă expoziție în clădirea de pe faleza Mării Negre.

„Expoziția va fi legată de procesul de restaurare a cazinoului și vom pune în valoare practic toate aceste lucruri care țin de capitolele de lucrări ale cazinoului și nu în ultimul rând, vom avea o ofertă educațională pentru copii și tineri, vom discuta despre arhitectura locului, astfel încât generațiile viitoare să îmbrățișeze mai mult clădirile de patrimoniu și să aibă poate mai multă grijă de ele față de noi, cei care am permis până la urmă să lăsăm 18 ani această clădire închisă. Și mai mult decât atât, după cum bine știți, muzeul este unul interactiv, este un muzeu modern, iar la subsolul clădirii găzduim un spațiu imersiv și pentru acest spațiu, la fel, avem un film imersiv pe care îl vom lansa, ce va avea un content educațional”, a detaliat directorul general.

În prezent, se lucrează la un program cultural pentru perioada din afara sezonului estival.

„Ne gândim la un program cultural coerent, integrat, care să cuprindă practic toate artele arte vizuale, artele spectacolului și, bineînțeles, muzică. Sigurm în aceste luni am concentrat odată pe a comoda acest flux mai mare de vizitator, dar și pe a gândi o propunere culturală coerentă pentru la anul și sperăm noi ca în curând să avem mai multe informații despre asta”, a conchis Anamaria Mișa.

