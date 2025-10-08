Circulația pe Transfăgărășan, închisă temporar din cauza ninsorilor și viscolului

Începând de miercuri, 8 octombrie 2025, ora 10:00, Transfăgărășanul (DN7C) se închide temporar între km 104+000 (Piscu Negru) și km 130+800 (Bâlea Cascadă), ca măsură de siguranță rutieră.

Autoritățile atrag atenția că majoritatea șoferilor nu au mașinile echipate cu cauciucuri de iarnă, iar pericolul de accidente este iminent.

„Această măsură este necesară pentru că nu mai pot fi îndeplinite condițiile de siguranță rutieră în zona alpină, unde stratul de zăpadă depășește 30 de centimetri”, precizează CNAIR.

Circulația va fi redeschisă doar după îmbunătățirea condițiilor meteo.

În paralel, echipele de deszăpezire intervin pe întreg traseul dintre intersecția cu DN1 și Bâlea Cascadă, însă pe această porțiune se permite circulația doar autovehiculelor pregătite pentru iarnă.