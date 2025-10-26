Club de noapte din Craiova, închis după ce le-a permis clienților să fumeze în interior

Potrivit IPJ Dolj, în noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii și jandarmii participat la o acțiune în zona Centrului Istoric din municipiul Craiova. Au fost verificate 6 locuri, legitimate 60 de persoane și controlate 25 de autovehicule.

De asemenea, au fost verificate trei societăţi comerciale.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate cinci sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei.

IPJ Dolj arată că, în urma controlului efectuat în incinta unui club de noapte din municipiul Craiova, polițiștii au constatat că mai multor clienți li s-a permis să fumeze țigări cu tutun în interior.

Clubul a fost amendat cu 15.000 de lei.

„Întrucât societatea în cauză a mai fost sancționată contravențional pentru aceeași faptă, la data de 27 iulie a.c. şi 08 octombrie a.c., în conformitate cu prevederile legale, a fost luată măsura complementară de închidere a unității”, au transmis polițiștii.

