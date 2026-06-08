Un TIR scăpat de sub control a făcut prăpăd în Constanța: Cel puțin 8 mașini și un autobuz lovite în plin

În urma accidentului au rezultat 2 victime, respectiv o femeie (șoferiță) și șoferul TIR-ului. despre care există indicii că ar avea afecțiuni medicale preexistente.

Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Știrea inițială:

Șoferul unui TIR ar fi pierdut controlul vehiculului și a lovit mai multe mașini parcate, în Constanța. Ulterior, acesta s-a oprit într-un stâlp.

Potrivit polițiștilor rutieri, luni, în jurul orei 17.20, a avut loc un incident rutier în Constanța.

Conform acestora, „un bărbat de 49 de ani din Oradea ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța”.

La un moment dat, șoferul „ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers”.

Ulterior, acesta „și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis”. Acolo, șoferul „a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac”.

Polițiștii urmează să afle cauzele producerii incidentului.

(sursa: Mediafax)