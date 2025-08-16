x close
Un copil de doi ani a murit, după ce a fost accidentat de tatăl său

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   15:18
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Sâmbătă, un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de tatăl său în timp ce acesta manevra un autoturism, anunță IPJ Bistrița Năsăud.

La fața locului au intervenit polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi. Autoritățile au susținut că bărbatul, în vârstă de 38 de ani și-a accidentat accidental copilul de doi ani, în timp ce manevra un autoturism.

În ciuda intervenției echipelor medicale, copilul a fost declarat decedat la fața locului.

Tatăl a fost testat negativ cu etilotestul.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: copil mort accident tata
