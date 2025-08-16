Jurnalul.ro › Ştiri › Locale › Un copil de doi ani a murit, după ce a fost accidentat de tatăl său Un copil de doi ani a murit, după ce a fost accidentat de tatăl său

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Sâmbătă, un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de tatăl său în timp ce acesta manevra un autoturism, anunță IPJ Bistrița Năsăud.