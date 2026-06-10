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Tragedie fără margini în Galați: Un copil a murit, iar alți doi se zbat între viață și moarte într-un apartament

de Redacția Jurnalul    |    10 Iun 2026   •   13:43
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Tragedie fără margini în Galați: Un copil a murit, iar alți doi se zbat între viață și moarte într-un apartament
Descoperire macabră într-un bloc. Un copil a fost găsit decedat, doi frați sunt în stare critică

Un copil mort și alți doi în stare gravă au fost descoperiți miercuri într-un apartament din Galați.

Un copil de doar doi ani a fost găsit mort într-un apartament din orașul Galați. Informația este confirmată de surse apropiate anchetei. Se pare că autoritățile au intervenit la fața locului la solicitarea unei rude.

Tatăl familiei este plecat la muncă în străinătate. Ruda lor nu a putut să o contacteze pe femeie și a alertat autoritățile.

Polițiștii și echipele medicale care au reușit să intre în apartament au găsit cadavrul. În casă se mai aflau frații victimei, ambii în stare gravă din cauza malnutriției și a deshidratării. De asemenea, echipele de intervenție au găsit-o și pe mama copiilor.

„La data de 10 iunie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au intervenit la o locuinţă din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor de 2 ani decedat. De asemenea, în locuinţă se aflau mama acestuia, de 22 de ani, precum şi ceilalţi doi copii ai familiei, de 2 şi 5 ani. Femeia şi cei doi minori au fost transportaţi la unităţi medicale pentru evaluare şi îngrijiri de specialitate", a transmis IPJ Galaţi.

La faţa locului s-a deplasat şi un medic legist, urmând ca trupul minorului decedat să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)

 

 

 

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Subiecte în articol: copil apartament mort
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