x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Copilă de 13 ani, la spital după ce a vapat

Copilă de 13 ani, la spital după ce a vapat

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   23:30
Copilă de 13 ani, la spital după ce a vapat
Sursa foto: Hepta

O fată de 13 ani din Iași a ajuns la spital, după ce ar fi vapat la școală. Fetei i s-a făcut rău, iar reprezentanții școlii au chemat salvarea. Poliția a deschis o anchetă.

Directorul unei școli din municipiul Iași a sesizat, joi, prin apel 112, faptul că unei eleve, de 13 ani, i s-a făcut rău.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că eleva a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că fata, elevă în clasa a șaptea, ar fi vapat dintr-un instrument de vapat al unei alte fete, din clasa a opta.

Se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: copil vapat spital
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri