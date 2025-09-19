Copilă de 13 ani, la spital după ce a vapat

Directorul unei școli din municipiul Iași a sesizat, joi, prin apel 112, faptul că unei eleve, de 13 ani, i s-a făcut rău.

La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că eleva a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că fata, elevă în clasa a șaptea, ar fi vapat dintr-un instrument de vapat al unei alte fete, din clasa a opta.

Se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)