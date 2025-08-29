x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

de Redacția Jurnalul    |    29 Aug 2025   •   20:38
Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

Diametrul craterului format în urma incidentului din orașul Amara, județul Ialomița, s-a mărit de la 25 de metri la 40-50 de metri, în contextul în care măsurătorile efectuate la ora 19:00 arată o scădere a concentrațiilor de substanțe amoniac și gaz metan, dar pericolul de explozie persistă.

Incidentul a avut loc când săpăturile pentru o fântână au lovit o pungă de gaz subterană, din care au țâșnit apă fierbinte și noroi.

În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.

Primăria Amara a emis un avertisment către locuitorii orașului, cerându-le să nu consume apă din rețeaua publică în urma incidentului produs în apropierea Stației de Tratare a Apei.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să intervină pentru securizarea zonei, în timp ce locuitorii sunt îndemnați să respecte măsurile de precauție.

 

 

 

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: crater amara ialomita pericol explozie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri