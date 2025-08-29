Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie

Incidentul a avut loc când săpăturile pentru o fântână au lovit o pungă de gaz subterană, din care au țâșnit apă fierbinte și noroi.

În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.

Primăria Amara a emis un avertisment către locuitorii orașului, cerându-le să nu consume apă din rețeaua publică în urma incidentului produs în apropierea Stației de Tratare a Apei.

Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să intervină pentru securizarea zonei, în timp ce locuitorii sunt îndemnați să respecte măsurile de precauție.