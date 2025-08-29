Incidentul a avut loc când săpăturile pentru o fântână au lovit o pungă de gaz subterană, din care au țâșnit apă fierbinte și noroi.
În zonă s-au înregistrat degajări de hidrogen sulfurat, perimetrul fiind securizat de autorități.
Primăria Amara a emis un avertisment către locuitorii orașului, cerându-le să nu consume apă din rețeaua publică în urma incidentului produs în apropierea Stației de Tratare a Apei.
Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să intervină pentru securizarea zonei, în timp ce locuitorii sunt îndemnați să respecte măsurile de precauție.
Craterul din Amara s-a mărit la 40-50 de metri. Persistă pericolul de explozie pic.twitter.com/4XkCZDO3Ns— Jurnalul (@JurnalulN) August 29, 2025Citește pe Antena3.ro
Un bărbat a adunat mărunțiș timp de 45 de ani, apoi s-a dus cu el la bancă. Suma incredibilă pe care a încasat-o