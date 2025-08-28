Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a a vut seismul

Imagini virale cu palatul lui Viktor Orban. Un deputat a intrat pe moșie și a filmat tot: „E un castel, luxul e în exces”
âPotrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi la ora 9.52 în județul Vrancea.
Acesta a avut magnitudinea 3,1 de grade pe scara Richter și a avut loc la adâncimea de 110 kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (46 km), Sfântu Gheorghe (65 km), Buzău (65 km), Brașov (77 km), Ploiești (96 km), Bacău (98 km).
Citește pe Antena3.ro