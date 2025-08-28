x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a a vut seismul

Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a a vut seismul

de Redacția Jurnalul    |    28 Aug 2025   •   10:17
Cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a a vut seismul

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 grde pe scara Richter s-a produs în județul Vrancea, joi dimineață.

âPotrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc joi la ora 9.52 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,1 de grade pe scara Richter și a avut loc la adâncimea de 110 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (46 km), Sfântu Gheorghe (65 km), Buzău (65 km), Brașov (77 km), Ploiești (96 km), Bacău (98 km).

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: cutremur vrancea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri