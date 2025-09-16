Decizie șocantă în Bistrița. Un bărbat care a răpit doi copii a fost lăsat în libertate de instanța de judecată

În mod șocant, instanța de judecată a decis doar plasarea acestuia sub control judiciar, pe motiv că a ținut copiii pentru o perioadă foarte scurtă de timp.

Cazul a stârnit revoltă în comunitate, atât prin gravitatea faptelor, cât și prin decizia judecătorului.

Povestea răpirii minorilor

Incidentul a avut loc în urma unui conflict aparent banal, când doi băieți, verișori, în vârstă de 11 și 12 ani, au luat de pe o alee din parc câteva jucării abandonate. Agresorul, un bărbat de 33 de ani aflat sub influența alcoolului, i-a urmărit, a lovit unul dintre copii și apoi i-a urcat cu forța în mașina sa. Încercând să scape, copiii s-au aruncat din autoturismul aflat în mișcare și au cerut ajutor trecătorilor, care au alertat poliția.

Ce spun părinții copiilor

„"După ce au venit în casă cu jucăriile, au ieşit din nou afară să îşi cumpere ceva dulce şi atunci vecinul a sărit pe copii. A deschis portiera, a pus piciorul jos, a văzut că e viteză, şi s-a rostogolit. Mi-a spus că erau ameninţaţi cu moartea", a povestit mama unuia dintre copii.”, povestește mama unuia dintre băieți.

„L-a prins pe unul dintre ei de păr şi l-a tras cu forţa în maşină, şi pe celălalt, băiatul meu, l-a luat de mână şi l-a pus cu forţa în maşină", a explicat tatăl celuilalt copil.

Agresorul a fost găsit și testat cu aparatul etilotest, având o concentrație de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Dânsul era în maşină la poliţie şi nu putea să vorbească, scotea doar spume, era într-un hal fără de hal”, a povestit mama unuia dintre copii.

După ce a stat în arest o zi, instanța a decis eliberarea bărbaului și punerea sub control judiciar, motivând că băieții au fost lipsiți de libertate doar un minut.

Decizia a stârnit indignare părinților, care se tem pentru siguranța copiilor lor.

„"Îi este foarte teamă, azi dimineaţă a refuzat să se ducă la şcoală, se trezeşte noaptea, are coşmaruri", spune mama unuia dintre copii. Tatăl altui băiat a declarat:

„"Dar dacă nu deschidea uşa să sară copilul, să aibă atâta curaj ,oare cât stătea. Cât trebuia să stea încât să se ia o măsură de sechestru?", înreabă tatăl celuilalt băiat.

Direcția de Asistență Socială oferă suport psihologic

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bistrița-Năsăud le oferă suport psihologic atât minorilor, cât și familiilor acestora.

"Atât copiii, cât şi familiile lor beneficiază de suport din partea Direcţiei pentru ca asemenea situaţii să fie prevenite şi pentru ca starea emoțională a copiilor şi evoluţia lor să fie favorabilă", a precizat Camelia Mureșan, DGASPC Bistrița-Năsăud, potrivit observatornews.ro.