Descoperire macabră: Tânăr găsit mort pe un drum forestier din Comarnic

Polițiștii din Comarnic au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că a observat o persoană decedată în zona unui drum forestier din localitate.

Echipa operativă, constituită din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, ai Serviciului Criminalistic și din cadrul Poliției orașului Comarnic, a mers acolo, unde a identificat persoana în cauză ca fiind un tânăr de 22 de ani.

În urma examinării exterioare a cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violență.

La fața locului au fost identificate mai multe bunuri aparținând persoanei: documente de identitate, mai multe carduri bancare, sume de bani în lei și euro, precum și un telefon mobil funcțional, dar blocat cu cod de autentificare.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, pentru necropsie și stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

A fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind continuate în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)