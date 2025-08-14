Deținutul evadat din Ambulanța care îl ducea la Jilava a fost prins

Echipele de căutare formate din polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și cei de penitenciar l-au depistat pe bărbatul de 58 de ani, care se afla în arest preventiv pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Acesta a fugit miercuri, în jurul orei 17:50, din Ambulanța ANP care îl ducea la Spitalul Penitenciar Bacău.

Bărbatul era ascuns în vegetația de pe câmpul din afara municipiului Bacău. Acesta a fost imobilizat de îndată și se află în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub aspectul comiterii infracțiunii de evadare.

Părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

(sursa: Mediafax)