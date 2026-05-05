Fugarul de la Penitenciarul Craiova a fost ucis de polițiști

Jurnalul.ro Ştiri Locale

de Redacția Jurnalul    |    05 Mai 2026   •   23:45
Sursa foto: Deținut evadat, găsit și împușcat de agenții SAS

Un deținut în vârstă de 37 de ani, condamnat la 11 ani și 4 luni de închisoare pentru viol, a evadat marți, 5 mai 2026, de la un punct de lucru din municipiul Craiova, amplasat în zona Parcului Nicolae Romanescu. Urmărirea s-a încheiat cu focuri de armă. Deținutul a fost împușcat și a murit ulterior

Potrivit informațiilor Mediafax, dispariția bărbatului a fost sesizată în jurul orei 14.30. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de evadare, iar polițiștii au declanșat acțiunea „Năvodul”, fiind suplimentate efectivele pentru prinderea deținutului.

A fost declanșată acțiunea „Năvodul”

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul s-ar fi deplasat cu un taxi în comuna Brabova, sat Voita, județul Dolj. În zonă au fost trimise echipe de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Craiova, Secției 2 Poliție Rurală Breasta, precum și o grupă SAS.

În timpul căutărilor, un localnic din comuna Brabova, sat Urdinița, a sunat la 112 și a anunțat că s-a întâlnit cu deținutul evadat în apropierea locuinței sale. Efectivele de poliție au fost direcționate imediat către zona indicată.

Bărbatul nu s-a supus somațiilor

Pe traseu, polițiștii l-au observat pe bărbat și l-au somat să se oprească. Acesta nu s-a supus somațiilor și a fugit către o pădure de la marginea localității. Potrivit surselor Mediafax au fost trase mai întâi focuri de avertisment în plan vertical. Ulterior, întrucât bărbatul se apropia de pădure, un luptător SAS a tras două focuri în direcția acestuia, iar un agent din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Breasta a tras un foc.

Deținutul a fost împușcat în zona toracică. La fața locului au fost începute manevre de resuscitare.

Ulterior deținutul evadat a murit în urma rănilor suferite.

(sursa: Mediafax)

 

