Dosar penal, deschis după ce un copil de 3 ani a fost rănit într-un accident rutier în Roman

La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 13:45, un bărbat de 39 de ani conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, din municipiul Roman, și a oprit pentru a ceda prioritate unui alt vehicul. În acel moment, autoturismul său a fost acroșat de un alt autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, care circula în aceeași direcție.

În urma impactului, ambele vehicule au fost avariate, iar un minor de 3 ani, pasager în autoturism, a suferit răni ușoare.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

(sursa: Mediafax)