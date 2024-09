Dosar penal, după ce șapte mașini parcate într-un cartier rezidențial din Ilfov au fost sparte

Politiștii din Popești Leordeni au fost sesizați, sâmbătă, prin apel 112, cu privire la faptul că, vineri seara, persoane necunoscute au sustras diverse bunuri și au încercat să sustragă alte bunuri din mai multe mașini dintr-un cartier rezidențial din comuna Vidra.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii din Popești Leordeni s-a constatat faptul că din 7 autoturisme s-au sustras mai multe bunuri, iar din alte 11 s-a încercat sustragerea de bunuri.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Popești Leordeni fac cercetări pentru identificarea și depistarea persoanelor implicate.

În cauză, a fost deschis dosar de urmărire penală, în care se fac cercetări in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la furt calificat și furt calificat, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

(sursa: Mediafax)