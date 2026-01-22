x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Elicopter SMURD solicitat în Făgăraș, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon

Elicopter SMURD solicitat în Făgăraș, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon

de Redacția Jurnalul    |    22 Ian 2026   •   11:13
Elicopter SMURD solicitat în Făgăraș, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon
Sursa foto: Jurnalul/Elicopterul SMURD a fost solicitat în Făgăraș

Elicopterul SMURD a fost solicitat, joi, la Făgăraș, județul Brașov, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon.

Pompierii din cadrul ISU Brașov au fost solicitați, joi dimineață, în jurul orei 10:00, la o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș.

Intervin de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), pentru a le acorda asistență medicală și pentru evaluarea victimelor.

În urma evaluării medicale, cinci copii sunt conștienți, iar un adult se află în stare de inconștiență, acesta primind îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, s-a deplasat și o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și siguranță specifice.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: elicopter smurd monoxid carbon intoxicatie
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri