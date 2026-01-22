Elicopter SMURD solicitat în Făgăraș, pentru cinci copii și un adult intoxicați cu monoxid de carbon

Pompierii din cadrul ISU Brașov au fost solicitați, joi dimineață, în jurul orei 10:00, la o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon, produsă într-un imobil din Făgăraș.

Intervin de urgență un elicopter SMURD, un echipaj SMURD, precum și două echipaje ale Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), pentru a le acorda asistență medicală și pentru evaluarea victimelor.

În urma evaluării medicale, cinci copii sunt conștienți, iar un adult se află în stare de inconștiență, acesta primind îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, s-a deplasat și o autospecială de stingere cu apă și spumă, pentru asigurarea măsurilor de prevenire și siguranță specifice.

(sursa: Mediafax)