Explozie de la o acumulare de gaze, într-un bloc din Râmnicu Sărat

Până la sosirea forţelor de intervenţie, aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat din blocul afectat. În urma deflagraţiei nu au fost înregistrate victime, fiind constatate doar pagube materiale, uşa apartamentului unde s-a produs explozia fiind dislocată.



Echipaje ale Distribuitorului de gaze şi ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău s-au aflat la faţa locului pentru luarea măsurilor specifice. Locatarii blocului au oprit alimentarea cu gaze până la sosirea echipelor specializate, precizează ISU.



La faţa locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare şi un echipaj de prim ajutor calificat (EPA B2).

