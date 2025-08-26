x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă

Fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   09:26
Fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă

O fată de 13 ani a fost găsită marți dimineața de mama sa spânzurată în locuință, anunță IPJ Sibiu.

Marți dimineața, prin apel la 112, o femeie a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul că, pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: fata spânzurată politia sibiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri