Fată de 13 ani, găsită spânzurată în casă

Marți dimineața, prin apel la 112, o femeie a sesizat IPJ Sibiu cu privire la faptul că, pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)