Femeie înjunghiată de un bărbat în județul Buzău

Miercuri dimineață, polițiștii din Buzău au fost sesizați că, în localitatea Săgeata, o persoană a fost victima unei agresiuni.

La fața locului, polițiștii au stabilit că persoana agresată este o femeie de 41 de ani, din Buzău, care, în urma leziunilor suferite, a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

„Din primele investigații a reieșit că femeia ar fi fost agresată de către un cunoscut al său, un bărbat de 44 de ani, din Buzău, acesta fiind în custodia polițiștilor la acest moment”, a transmis IPJ BUzău

Femeia a fost transportată la spital unde va fi operată.

”În această dimineață, la U.P.U.-SMURD a fost transportată o femeie în vârstă de 41 de ani, din Buzău, victimă a unei agresiuni. Femeia a suferit o plagă prin înjunghiere bază hemitorace drept penetrantă, plagă transfixiantă treime proximală antebraț stâng. Leziunile suferite necesită intervenție chirurgicală iar pacienta va intra în sala de operații”, a declarat Adriana Bunilă, purtător de cuvânt Spitalul Județean Buzău.

Polițiștii continuă investigațiile și cercetările, în vederea clarificării tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, încadrării juridice a faptei și luării măsurilor legale.

(sursa: Mediafax)