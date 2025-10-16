x close
O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren în apropierea unei gări din Iași

de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   08:12
O femeie de aproximativ 70 de ani a murit, joi dimineața, lovită de trenul care circula pe ruta Pașcani - Iași. Accidentul a avut loc în apropierea gării Ruginoasa.

Potrivit ISU Iași, în jurul orei 05:30, mecanicul trenului Regio 6444, care circula pe ruta Pașcani–Iași, a semnalat prin numărul unic de urgență 112 că garnitura a lovit o persoană aflată pe calea ferată, la aproximativ 300 de metri de intrarea în gara Ruginoasa.

Echipaje din cadrul Secției de Pompieri Pașcani, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat (EPA), formate din opt subofițeri, precum și un echipaj tip C al Serviciului de Ambulanță Județean Iași au mers la locul accidentului.

La sosirea forțelor de intervenție, victima, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, a fost găsită în stare de inconștiență. Au fost inițiate imediat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, acestea nu au avut rezultat, medicul declarând decesul la fața locului.

În tren se aflau aproximativ 70 de pasageri, niciunul dintre aceștia neavând nevoie de îngrijiri medicale.

 

(sursa: Mediafax)

