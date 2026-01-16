Furtul anului la Mediaș. Hoții au sustras un seif cu bani și bijuterii în valoare de peste un milion de euro

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Ian 2026   •   11:50
Sursa foto: Hepta/Un seif a fost sustras dintr-o locuință din Mediaș.

Un seif cu bani și bijuterii în valoare de peste 1 milion de euro a fost furat, în noaptea de joi spre vineri, dintr-o locuință din Mediaș, județul Sibiu.

Poliția Sibiu anunță că o echipă complexă de polițiști, coordonați de șeful Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, fac cercetări și alte activități specifice, după un apel la 112 prin care s-a anunțat furtul unui seif dintr-un imobil din municipiul Mediaș.

În cursul nopții, în jurul orei 03:10, prin apel 112, Centrul Operațional al IPJ Sibiu a fost sesizat de către un bărbat din Mediaș că autori necunoscuți au pătruns în locuința sa, de unde ar fi sustras un seif.

Apelantul a declarat că în interiorul seifului se aflau bijuterii și bani, respectiv aproximativ 700 grame de aur, bijuterii, precum și 1.000.000 euro.

