UPDATE Grav accident rutier în Argeș, soldat cu opt victime

UPDATE:

Un bărbat de 76 de ani a murit. Alți trei bărbați, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluați și transportați la spital cu o autospecială transport personal și victime multiple.

Un bărbat de 47 de ani a fost preluat și dus la spital de echipajul SMURD, iar trei persoane au fost preluate de SAJ.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Pompierii argeșeni au fost alertați să intervină de urgență la un accident rutier grav petrecut în comuna Popești.

Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar impactul s-a soldat cu opt victime.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipele de intervenție au găsit una dintre victime în stare de inconștiență, în timp ce ceilalți șapte răniți, toți bărbați, erau conștienți și au primit îngrijiri medicale.

Autoritățile transmit că misiunea este în desfășurare, iar cercetările urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)