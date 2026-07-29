Cele mai instagramabile plaje din România 2026

Iată topul din acest sezon.

Plaja Vadu - dunele sălbatice care nu seamănă cu nimic altceva de pe litoral

Dacă vrei acel cadru „plajă pustie, doar tu și orizontul", Vadu rămâne, în 2026, locul numărul unu al litoralului sălbatic, datorită nisipului fin, apei liniștite și caracterului boem, nealterat de construcții. Aici nu s-au ridicat încă hoteluri sau sate de vacanță - cea mai apropiată cazare e la 9 kilometri distanță, în Corbu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Cum ajungi: din Constanța, mergi spre nord pe E60 până la Năvodari, apoi continui spre Corbu; din centrul comunei Corbu, urmezi drumul de pământ spre nord, aproximativ 9 km, practicabil cu orice mașină pe vreme uscată.

De reținut: autoritățile Rezervației Biosferei Delta Dunării au intensificat, în acest sezon, controalele pentru protejarea ecosistemului - parcarea sau staționarea ilegală cu mașina direct pe nisip poate aduce o amendă de până la 1.000 de lei.

Plaja Corbu - dune, kitesurfing și apă turcoaz

Vecina de sud a Vadu-ului, Corbu, face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării și se întinde pe nu mai puțin de 20 de kilometri, cu nisip fin, presărat pe alocuri cu scoici, și o apă albastru-verzuie, surprinzător de limpede pentru Marea Neagră. Aici funcționează o școală de windsurfing și kitesurfing, iar zona permite și scufundări sau snorkeling, datorită apei mai curate decât în alte porțiuni ale litoralului. Pentru pasionații de fotografie de natură, o plimbare până la grindul Chituc oferă priveliști cu chire de mare, egrete și pescăruși.

Taxă de acces: 5 lei/persoană, taxă de rezervație.

Gura Portiței - plaja la care ajungi doar cu barca

Situată între Marea Neagră și Lacul Golovița, în Rezervația Naturală Delta Dunării, Gura Portiței rămâne una dintre cele mai fotogenice plaje tocmai pentru că accesul e neconvențional: varianta cea mai comodă e barca din Jurilovca (județul Tulcea) - o cursă de 45-60 de minute, cu bilet dus-întors de aproximativ 60-90 de lei în 2026. Există și o variantă rutieră, pe drum de nisip, dar ultimii 4-5 kilometri se parcurg pe jos.

Plaja Reyna, Constanța - zidul pictat care „curăță" aerul

Pentru un cadru urban, dar spectaculos, Plaja Reyna din Constanța a devenit, în ultimii ani, alternativa la aglomerația și prețurile din Mamaia. Zidul care separă faleza de plajă a fost decorat cu o pictură murală de mari dimensiuni, semnată de artistul urban constănțean Andrei Baciu - detaliul cu adevărat neobișnuit e că pictura a fost realizată cu o vopsea specială, care purifică aerul, aplicată pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați.

Moon Beach, Constanța - fotogenică și prietenoasă cu familiile

Aflată în Faleza Nord, într-unul dintre cele mai frumoase golfuri ale Constanței, Moon Beach combină nisipul fin cu o amenajare atentă - loc de joacă pentru copii, cu trambuline, tobogane și leagăne, plus un leagăn direct în mare, unul dintre cele mai fotografiate „spoturi" ale plajelor constănțene.

Neptun „La Steaguri" - culoarea care dă numele plajei

Porțiunea centrală a plajei Neptun e marcată de steaguri colorate, care delimitează sectoarele de plajă - un obicei vechi de decenii care a dat naștere denumirii populare „La Steaguri" și, implicit, unui fundal foarte colorat pentru fotografii. Tarife orientative 2026: șezlong și umbrelă, între 30 și 50 de lei pe zi.

Vama Veche - boemul care nu se demodează

Rămâne, în continuare, alegerea pentru cei care vor petrecere și atmosferă boemă - în Vama domină pensiunile și casele de vacanță, nu hotelurile mari, iar plaja și-a păstrat, cel puțin parțial, aerul relaxat care a făcut-o celebră.

Mamaia - varianta „totul inclus", pentru cei care vor spectacol

Dacă vrei zgomot, cluburi, parcuri acvatice și beach baruri pe kilometri întregi, Mamaia rămâne varianta „all inclusive" a litoralului românesc - nisip fin, adus de pe alte coaste, scump în vârf de sezon, dar mereu plină de viață, deci mereu plină de cadre pentru social media.

Un sfat practic pentru fotografii

Indiferent de plaja aleasă, cele mai bune cadre se obțin dimineața devreme sau spre apus, când lumina e mai blândă, iar plajele sălbatice (Vadu, Corbu, Gura Portiței) sunt încă goale de turiști - un detaliu valabil mai ales în plin sezon estival, când aceleași locuri se aglomerează rapid după ora 10:00.

Citește și: City break în Europa: unde mergi cu bani puțini și te simți ca un rege