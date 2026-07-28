Alertă maximă la Salina Praid: Masivul de sare se mișcă, după microseisme

Ce s-a întâmplat

SALROM a precizat că situația este monitorizată permanent de instituțiile implicate în gestionarea zonei Salinei Praid. În aceeași perioadă, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a detectat, în mai multe rânduri, microvibrații în zona monitorizată.

Potrivit companiei, „analiza datelor indică faptul că atât intensitatea, cât și frecvența acestora sunt în scădere". Evaluările preliminare arată că microvibrațiile sunt „compatibile cu procese de redistribuire a tensiunilor în masivul de sare", iar „acest tip de manifestare nu indică, în sine, producerea unei prăbușiri, însă justifică menținerea unei monitorizări continue și corelarea datelor seismice cu observațiile geotehnice, hidrogeologice și topografice".

De ce s-a trecut la cod portocaliu

În conformitate cu pragurile de alertă stabilite prin Hotărârea nr. 9 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Harghita, magnitudinea maximă a evenimentelor seismice înregistrate a depășit nivelul corespunzător codului galben de alertare a populației. În consecință, a fost propusă instituirea codului de alertă portocaliu.

„Instituirea codului portocaliu nu înseamnă evacuarea populației din zona afectată", a subliniat SALROM. Compania precizează că măsura are caracter preventiv și permite autorităților, împreună cu SALROM și celelalte instituții implicate, să intensifice monitorizarea și să aplice măsurile prevăzute în planurile de intervenție, astfel încât orice evoluție a fenomenelor monitorizate să poată fi identificată și gestionată în timp util.

Nu s-au observat modificări la suprafață

SALROM mai informează că observațiile de suprafață efectuate cu drona și cu stația topografică automată, precum și verificările realizate în teren de specialiștii companiei, nu au evidențiat modificări ale reliefului sau alte semne de instabilitate la suprafață. Compania precizează că monitorizarea parametrilor seismici, geotehnici, topografici și hidrogeologici continuă în regim permanent, pentru a putea surprinde din timp orice evoluție a situației.

Salina Praid, afectată grav după inundațiile din 2025

Situația de la Praid vine după episodul sever de inundații din 2025, când pârâul Corund a crescut puternic în urma precipitațiilor și a inundat galeriile vechi ale salinei. În urma acestui eveniment, zona turistică a fost închisă și rămâne, până în prezent, inaccesibilă publicului. Autoritățile și specialiștii au avertizat, la momentul respectiv, că vechea mină se află într-o stare critică, iar riscul de prăbușire a unor structuri subterane rămâne unul semnificativ - o eventuală cedare a tavanului minei ar putea duce la formarea unui lac subteran în zona afectată. Specialiștii Salrom au declarat anterior, tot în 2026, că o eventuală evacuare completă a apei din salină ar dura aproximativ un deceniu și ar putea, ea însăși, crește riscul de prăbușire, motiv pentru care redeschiderea salinei rămâne, deocamdată, incertă pe termen lung.

Alerta de la Praid vine într-un context meteorologic dificil pentru întreaga țară: Administrația Națională de Meteorologie a emis, tot marți, mai multe avertizări cod portocaliu de vreme severă - averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină - pentru județe precum Satu Mare, Sălaj, Cluj, Arad, Prahova și Buzău, semn al instabilității atmosferice generalizate resimțite în această perioadă la nivel național.

SALROM a precizat că va continua să transmită public actualizări privind evoluția situației de la Salina Praid, pe măsură ce noi date seismice, geotehnice sau hidrogeologice devin disponibile.

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