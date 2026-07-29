Revolta doctorilor și asistenților explodează:  „V-am votat! Am crezut în voi. Aiurea și degeaba”

CMR: „România nu își mai permite să piardă medici”

În plină grevă, Colegiul Medicilor din România (CMR) avertizează că sistemul medical are nevoie urgentă de o strategie națională pe termen lung pentru păstrarea și atragerea profesioniștilor din sănătate și că reforma promisă de politicieni de ani de zile nu mai poate fi amânată. Lipsa medicilor și condițiile de lucru insuficiente pun în pericol funcționarea sistemului sanitar, transmit reprezentanții medicilor.

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„România are nevoie de medici, iar medicii au nevoie de un sistem care să îi respecte și să îi susțină. (…) De prea mulți ani vorbim despre reforma sănătății. Aproape fiecare guvern a promis-o, însă România nu își mai permite să piardă alți ani în căutarea unei reforme care întârzie să producă rezultate concrete, mai ales în legătură cu resursa umană din sănătate. (…) Ani la rând, salariile insuficiente, lipsa investițiilor și absența unor politici coerente de resursă umană au determinat un număr mare de medici să își construiască viitorul profesional în alte state. România nu își mai permite să piardă medici. Sănătatea nu mai are timp!”, a transmis Colegiul Medicilor.

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Reprezentanții doctorilor atrag atenția că foarte multe cadre medicale își desfășoară în continuare activitatea în spitale cu infrastructură învechită, care nu le permite să practice medicina la standardele pentru care au fost pregătiți. Mai mult, CMR le amintește guvernanților că investițiile în sănătate „nu reprezintă doar investiții în clădiri, ci investiții în siguranța pacientului și în calitatea actului medical și în condiții de muncă” pentru profesioniștii din acest domeniu.

„Cred cu tărie că sănătatea trebuie depolitizată și profesionalizată la nivelul deciziei și al managementului și, bineînțeles, că trebuie și eficientizată. Dar eficientizarea trebuie să țină cont de nevoia reală de medici în sistemul medical”, Prof. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR

„Manifest” pentru toată clasa politică

„Educația praf... Sănătatea pulbere... Armata, poliție și justiție... entități virtuale. Aleluia și amin popor român!”, spune Iulia Sandu, un cadru medical care lucrează de 33 de ani în spitalele din România și se numără printre formatorii asistenților medicali.

Aceasta a lansat pe o platformă de socializare și un „Manifest” pentru toată clasa politică, în care îi invită pe parlamentari și guvernanți să vină să muncească în locul ei.

„Vino, bre, și lucrează în locul meu. Ia te uită pe toate camerele de luat vederi să vezi ce tură a fost vineri noapte în spitalul unde lucrez de 33 de ani în 3 ture.

V-am votat! Am crezut în voi. Aiurea și degeaba. Ați tăiat norma de hrană și jumătate din titlul științific 6 luni... De ce, bre? Gura mea nu mănâncă?

De la 1 septembrie 1988 muncesc în 3 ture la patul bolnavului. Am lăsat familia, copilul încuiat în casă noaptea, am învățat 11 generații de studenți să vă îngrijească pe voi și aici și peste granițe! Nu vă e rușine? (…)

Copiii mor pe liste de așteptare... bătrânii rămân singuri că își îngroapă copiii la vârsta adultă! Bă! Îmbuibaților! Mai apucăm să ieșim la pensie? Sau plecăm cu picioarele-nainte?

Nu sunt toți senatori să fie duși la spital cu elicopterul pentru o diaree! Dă-mi banii înapoi de mâncare și de școală! Că nu sunt Ciolacu și nici pârlitul ăla de parlamentar cu 10 clase! Am învățat carte cât nu aveți în Parlamentul țării! Rușine, bă! Rușine!”, scrie, revoltată, pe Facebook, asistenta medicală.

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„Bolșevicii sovietici ar fi mândri de voi!”

„Am terminat medicina! Cică să plătesc pentru ea. Eu zic ca Bolojan să ia banii din fondul de pensii al tatei, care a apucat doar 3 ani de pensie… Așadar ce a scutit tata la pensie, băi Bolojane, am făcut eu școala! Iar copilul meu face școala pe banii bunicului lui matern, care a crăpat în câmpul onest al muncii, fără să prindă deloc pensie!

Așadar, cineva din neamul nostru a muncit și pentru noi! Cât de prost educat să fii?! Bolșevicii sovietici ar fi mândri de voi! Probabil că putiniștii sunt și ei”, scrie, pe Facebook, dr. Cristian Stanciu, medic urgentist într-un mare spital din Capitală, care se întreabă, retoric, ce interese are premierul demis „pe la «privat»”, de este atât de vehement cu medicii care lucrează în sistemul public.

„Suntem și noi pacienți și «beneficiem» de același tratament al statului român”

„Oamenii sunt nemulțumiți! Și pacienții, din păcate, sunt cei care au de suferit. Nu ne dorim asta, dar nu avem de ales, pentru că, de cele mai multe ori, suntem și noi pacienți, ca și ei, și «beneficiem» de același tratament al statului român, care nu ne acordă absolut niciun privilegiu că lucrăm în acest sistem. Cei din învățământ beneficiază, pentru copiii lor, de cămin gratuit, cei de la Electrica au și ei o cotă de niște Kw pentru că sunt angajați ai Electrica ș.a.m.d. Toate societățile dau privilegii angajaților. Pentru noi nu există privilegii: plătim și așteptăm la cozi interminabile pentru investigații”, spune, într-o postare video pe Facebook, o altă asistentă medicală, de la un spital din Buzău.

Medic: Vocația nu este un motiv pentru a accepta orice umilință

Și doctorii români care și-au construit o carieră peste hotare și-au arătat susținerea față de colegii rămași în țară.

„Astăzi nu pot decât să fiu alături de colegii mei!!! Prea mult timp ați fost călcați în picioare. Prea mult timp ați fost umiliți, denigrați și transformați în țapi ispășitori pentru toate neajunsurile unui sistem pe care nu voi l-ați construit și pe care, în fiecare zi, încercați să îl țineți în viață prin propriile sacrificii. A cere respect, condiții demne de muncă și recunoașterea valorii acestei profesii este un drept. (…) De aceea, astăzi, nu este doar despre salarii sau despre condiții de muncă. Este despre demnitate. Despre respect. Despre dreptul celor care salvează vieți de a nu mai fi tratați ca și cum sacrificiul lor ar fi o obligație firească, iar vocația lor un motiv pentru a accepta orice umilință. Sunt alături de voi cu tot sufletul. Pentru că un medic respectat înseamnă un pacient mai bine îngrijit”, a transmis, prin intermediul Facebook, dr. Iuliu Torje, unul dintre miile de medici români care au plecat să muncească în alte state.

Doctorii îi explică premierului și ce înseamnă „dislocarea” cadrelor medicale pe alte secții, după cum propunea Bolojan, săptămâna trecută, ca soluție la criza acută de personal din Sănătate.

„M-am tot gândit cum i-aș putea explica domnului prim-ministru ce înseamnă, în realitate, dislocarea personalului medical. Cred că am găsit comparația potrivită. Ar fi ca și cum l-am disloca pe senatorul Pintea de la Singles Academy direct în funcția de prim-ministru.

Doar pentru că, din păcate, ocupă deja o funcție publică, nu înseamnă că are automat competențele necesare pentru o cu totul altă responsabilitate. În sănătate nu «disloci» competențe. Poți disloca oameni dintr-o clădire în alta, dar nu poți muta odată cu ei experiența, expertiza și anii de practică”, arăta dr. Torje, într-o altă postare de pe rețelele sociale.