Facultatea unde s-a intrat cel mai greu din România. Concurență uriașă în 2026. Ultimul admis la taxă a avut peste 9

Ultima medie de admitere a fost 9,13, cea mai ridicată din țară pentru o facultate.

Concurența a fost acerbă, iar printre candidați s-au numărat și cinci absolvenți care au obținut media maximă, 10, la admitere, scrie Mediafax.

Ultima medie la buget: 9,68

Pentru locurile finanțate de la buget, admiterea a fost și mai dificilă. Ultimul candidat declarat admis a avut media 9,68, în timp ce prima medie a fost 10.

Performanța Facultății de Drept este cu atât mai remarcabilă cu cât, în aceeași sesiune, numeroase facultăți din țară au ocupat locurile exclusiv pe baza dosarului, fără concurență reală.

Doi candidați pe fiecare loc

La Facultatea de Drept din cadrul Universității Transilvania au concurat aproximativ doi candidați pentru fiecare loc disponibil, ceea ce explică nivelul foarte ridicat al mediilor de admitere.

În total, universitatea a înregistrat peste 12.000 de dosare pentru programele de licență și aproape 3.000 de dosare pentru master.

Medicina rămâne cea mai căutată specializare

Deși Dreptul a înregistrat cea mai mare medie de admitere, programul de Medicină continuă să fie cel mai disputat.

Potrivit Universității Transilvania, concurența la principalele programe de studii a fost:

Medicină – 12,41 candidați pe un loc;

– 12,41 candidați pe un loc; Psihologie – 5,65 candidați pe loc;

– 5,65 candidați pe loc; Balneofiziokinetoterapie și recuperare – 4,15 candidați pe loc;

– 4,15 candidați pe loc; Resurse umane – 2,95 candidați pe loc;

– 2,95 candidați pe loc; Afaceri internaționale – 2,85 candidați pe loc.

La nivel de facultăți, Medicina a avut peste șase candidați pe un loc, Psihologia peste trei, iar Dreptul și Sociologia și Comunicare aproximativ doi candidați pentru fiecare loc.

La multe facultăți nu s-a intrat la buget fără media 9

Admiterea din acest an arată că și alte specializări au avut un nivel ridicat de competiție.

La facultăți precum:

Psihologie și Științele Educației;

Sociologie și Comunicare;

Litere;

Matematică și Informatică;

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor,

candidații cu medii sub 9 nu au reușit să obțină un loc la buget.

La taxă, mediile au fost mult mai accesibile în alte domenii

Diferențele dintre facultăți sunt însă considerabile.

La unele programe, ultimele medii la taxă au fost:

Psihologie – 8,25;

– 8,25; Sociologie și Comunicare – 8,05;

– 8,05; Științe Economice și Administrarea Afacerilor – 7,51;

– 7,51; Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – 6,98.

În cazul unor facultăți tehnice, admiterea la taxă s-a făcut chiar și cu medii de 5 sau 6.

Admiterea la Medicină continuă

Universitatea Transilvania a anunțat că examenul pentru programul de Medicină este programat pe 29 iulie, iar rezultatele vor fi afișate pe 30 iulie.

Pentru celelalte programe din cadrul Facultății de Medicină, admiterea se realizează pe baza dosarului.

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