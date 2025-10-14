x close
Încă o tragedie pe ATV: Victima, un tânăr de 24 de ani, a murit

de Redacția Jurnalul    |    14 Oct 2025   •   22:27
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a murit, marți seara, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care îl conducea, în urma unui viraj la stânga, și s-a izbit de un stâlp de susținere a unei bariere mecanice, în Boicoiu Mare, din județul Maramureș.

Poliția Maramureș a fost sesizată marți seara că a avut loc un accident în localitatea Bocicoiu Mare.

S-a stabilit că un tânăr de 24 de ani care conducea un ATV, după ce a făcut un viraj la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a unei bariere mecanice.

Din nefericire, în urma accidentului rutier, a rezultat decesul tânărului.

Verificările efectuate în continuare de polițiști au relevat că vehiculul condus de tânăr nu este înmatriculat în circulație. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

(sursa: Mediafax)

