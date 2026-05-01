Momente de panică în Tulcea: un autocar a luat foc cu 27 de pasageri la bord

Incendiu la un autocar în Tulcea: 27 de pasageri s-au evacuat la timp, fără victime

Un incident care putea avea consecințe grave s-a produs joi dimineață în județul Tulcea, unde un autocar a fost cuprins de flăcări. Din fericire, toate cele 27 de persoane aflate la bord au reușit să se evacueze în siguranță înainte de intervenția pompierilor.

Incendiu izbucnit la un autocar din Topolog

Un incendiu puternic a izbucnit joi, în jurul orei 10:30, la un autocar aflat în localitatea Topolog, județul Tulcea. Potrivit primelor informații furnizate de autorități, focul s-a manifestat rapid, punând în pericol pasagerii aflați în interior.

În momentul declanșării incendiului, în autocar se aflau 27 de persoane. Toți ocupanții au reușit să se autoevacueze la timp, evitând o tragedie.

Intervenție rapidă a pompierilor

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Stației Babadag, cu o autospecială de stingere. În sprijin au fost mobilizate și un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, precum și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Intervenția promptă a echipajelor a contribuit decisiv la limitarea extinderii flăcărilor. Incendiul a fost localizat rapid, iar pompierii au continuat operațiunile pentru lichidarea completă a focului.

Nicio victimă, dar pagube materiale

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime. Toate persoanele aflate în autocar au fost evacuate în siguranță, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cu toate acestea, autocarul a suferit avarii semnificative, iar traficul din zonă ar putea fi afectat temporar până la finalizarea intervenției și îndepărtarea vehiculului.

Cauza probabilă a incendiului

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii incidentului. Primele verificări indică drept cauză probabilă un scurtcircuit electric.

Intervenția este în continuare în desfășurare, iar pompierii monitorizează zona pentru a preveni reaprinderea focului.