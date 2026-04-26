Dezastru în Vrancea: Un sat întreg în pericol după ce 11 case de lemn au fost cuprinse de flăcări

de Redacția Jurnalul    |    26 Apr 2026   •   12:31
Sursa foto: 11 familii au rămas fără acoperiș după un incendiu violent

UPDATE: Forțele de intervenție au fost suplimentate cu alte 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 3 microbuze.

Echipajele continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea propagării flăcărilor la vecinătăți.

Din cauza degajărilor mari de fum produse în urma incendiului, a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru protecția populație din zonă.

Știre inițială: Un puternic incendiu, care a cuprins 11 case din lemn, a izbucnit duminică dimineața în Rucăreni, județul Vrancea.

ISU Vrancea a anunțat că a fost sesizat duminică cu privire la izbucnirea unui incendiu ce se manifestă la 11 case din lemn, în localitatea Rucăreni, comuna Soveja.

Pompierii spun că există riscul propagării flăcărilor la vecinătăți.

La fața locului au fost alocate 8 autospeciale de stingere și 2 ambulanțe SMURD. De asemenea, în sprijinul echipajelor de pompieri intervine și personal al serviciul voluntar pentru situații de urgență.

Din primele informații, nu ar fi înregistrate victime.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
