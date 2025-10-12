Incendiu în Constanța. Un restaurant din localitatea Murfatlar a luat foc

Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Incendiul s-a manifestat la un aparat de gătit. Acesta a fost stins de angajați până la sosirea echipajelor.
În prezent se efectuează ventilarea spațiului.
S-au autoevacuat 14 angajati aflați in bucătăria restaurantului la momentul producerii incendiului, potrivit ISU Constanța.
Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit în bucătăria unui restaurant din Murfatlar, situat pe Aleea Trandafirilor, nr. 2.
Intervin Detașamentul Palas cu o ASAS si SMURD B2 Port.
