Incendiu în Constanța. Un restaurant din localitatea Murfatlar a luat foc

Incendiul s-a manifestat la un aparat de gătit. Acesta a fost stins de angajați până la sosirea echipajelor.

În prezent se efectuează ventilarea spațiului.

S-au autoevacuat 14 angajati aflați in bucătăria restaurantului la momentul producerii incendiului, potrivit ISU Constanța.

Potrivit ISU Constanța, incendiul a izbucnit în bucătăria unui restaurant din Murfatlar, situat pe Aleea Trandafirilor, nr. 2.

Intervin Detașamentul Palas cu o ASAS si SMURD B2 Port.