Incendiu cu victime la o fabrică din Sebeș. Planul roșu de intervenție, activat

UPDATE 2:

Ca urmare a recunoașterii făcute de către echipajele de salvare, au fost identificate 4 persoane rănite (3 cu arsuri, 1 cu traumatisme), potrivit ISU Alba.

Persoanele sunt asistate medical la fața locului de către echipajele medicale. De asemenea, au fost solicitate și două elicoptere SMURD pentru deplasarea la locul accidentului și preluarea victimelor rănite.

De asemenea, Ministerul Sănătății a identificat două locuri disponibile pentru pacienții cu arsuri, unul la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București și cel de-al doilea, la Spitalul Județean de Urgență Iași, potrivit IGSU.

UPDATE:

Până în acest moment au fost identificate patru victime conștiente: două dintre acestea prezintă arsuri pe aproximativ 20% din suprafața corporală și vor fi transportate la spital, iar alte două, care au suferit traumatisme, primesc îngrijiri medicale la fața locului. La intervenție este prezent și un elicopter SMURD.

Știre inițială

Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin 5 autospeciale de stingere, 1 autoscară, 1 ambulanță SMURD, 1 autospecială pentru transport victime multiple, 2 ambulanțe SAJ.

În sprijin au fost trimise și un echipaj CBRN de la ISU Sibiu și autospeciala pentru transport roboți de la ISU Mureș.

Cercetările privind cauza incendiului sunt în desfășurare.

(sursa: Mediafax)