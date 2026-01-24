Incendiu de proporții în Capitală: Populația a fost evacuată

x close
de Redacția Jurnalul    |    24 Ian 2026   •   14:35
Un incendiu care se manifestă sâmbătă la case și anexe gospodărești pe strada Garoafei din București. Populația a fost evacuată.

Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case și anexe gospodărești pe strada Garoafei.

Suprafața estimată a incendiului este de 700 mp.

Pompierii au luat măsuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de catre echipajele SMURD o persoană care necesită acordarea primului ajutor.

Arderea se manifestă cu degajare intensă de fum.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori.

