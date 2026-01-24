Incendiu de proporții în Capitală: Populația a fost evacuată

Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case și anexe gospodărești pe strada Garoafei.
Suprafața estimată a incendiului este de 700 mp.
Pompierii au luat măsuri pentru evacuarea locatarilor, iar în acest moment a fost preluată de catre echipajele SMURD o persoană care necesită acordarea primului ajutor.
Arderea se manifestă cu degajare intensă de fum.
Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori.
