Incendiu la Spitalul Fundeni: generator electric cuprins de flăcări, intervenție de urgență a pompierilor

Un incendiu a izbucnit sâmbătă la un generator electric de rezervă amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni din București. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea focului, iar autoritățile dau asigurări că niciun pacient nu a fost pus în pericol. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar, ca măsură de siguranță.

Incendiu la generatorul electric al Spitalului Fundeni: intervenție rapidă a pompierilor

Echipajele operative ale ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă situat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădirea principală.

„În aceste momente, echipaje operative ale ISU BIF intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădire”, potrivit IGSU.

Din primele informații, focul a fost localizat rapid, iar situația se află sub control. Autoritățile precizează că nu există pacienți afectați, iar intervenția este în continuare în desfășurare pentru eliminarea completă a oricărui risc.

Măsuri luate de urgență

Pentru prevenirea unor eventuale incidente, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar. Un corp al spitalului a rămas fără curent electric până la sosirea echipajelor furnizorului de electricitate, care intervin pentru remedierea situației.

Generatorul implicat în incident era unul de rezervă, utilizat doar în situații excepționale.

Forțe și mijloace mobilizate

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție:

2 autospeciale de stingere cu apă și spumă

1 autospecială de descarcerare

1 autospecială cu azot

1 echipaj SMURD

1 container cu generator electric

Pompierii acționează pentru lichidarea completă a incendiului și pentru verificarea zonei, astfel încât să fie eliminat orice pericol de reaprindere.