Ştiri Locale UPDATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche

UPDATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche

de Redacția Jurnalul    |    03 Oct 2025   •   10:15
UPDATE Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche
Sursa foto: Facebook/Se intampla in Valcea

Un incendiu a izbucnit vineri la Mănăstirea Cozia Veche, situată pe DN 7, în județul Vâlcea.

UPDATE: 

Incendiul a fost localizat, iar echipajele de intervenție acționează în continuare pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative.

Nu au fost înregistrate victime și nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale, transmite ISU Vâlcea.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Potrivit ISU Vâlcea, incendiul a izbucnit la chiliile mănăstirii.

Incendiul se manifestă cu flacără la nivelul acoperișului.

Nu sunt anunțate victime.

La fața locului intervin șase autospeciale de stingere cu apă și de lucru la înălțime.

Intervenția este în desfășurare.

Centrul Infotrafic anunță că pe DN7, tronsonul kilometric 197-198, în localitatea Călimănești, județul Vâlcea, din cauza unui incendiu, traficul rutier a fost blocat pentru a facilita intervenția echipajelor I.S.U.

Circulația rutieră a fost deviată pe DN7CC (Centura Călimănești). Se estimează reluarea normală a circulației după ora 10:30.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu cozia veche chilii
