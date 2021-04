Incendiu mare la o cunoscută shaormerie din Capitală. Locatarii din două blocuri, evacuați

În noapte de marţi spre miercuri a avut loc un incediu puternic la o shaormerie Dristor Doner Kebap din Capitală aflată în zona Tineretului. În urma incendiului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum.

Una dintre victime a fost transportată la spital. Locatarii din două blocuri din apropriere au fost evacuaţi.

Angajații restaurantului și locatarii blocului au povestit șocați clipele de coșmar prin care au trecut.

”Am văzut flăcările, cât blocul erau. Am început să țip, am ieșit la bucătărie, la vecinii mei deja se spărseseră geamurile și mi-au spus să ies afară. Vă dați seama că am ieșit, dar nu sunt bună nici acum, sunt terminată”, povestește o locatară a blocului.

”Oamenii efectiv țipau pe stradă pentru a ieși locatarii din bloc. Pentru că flăcările s-au răspândit foarte repede la primele etaje”, mai spune un martor.

”Era o flacără foarte mică la cuptor și dintr-o dată s-a extins. Dar nu știm de la ce s-a întâmplat, pentru că am fugit unul în stânga, unul în dreapta”, spune și o angajată a fast food-ului pentru Antena 3.

”Am ieșit afară când a țipat cineva că arde și am văzut că ardea.

Eu am auzit niște bubuituri puternice, și flacăra foarte mare, aproape de jumătatea blocului. Ne-am speriat, vă dați seama”, mai povestesc martorii.

Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-au intoxicat cu fum. Iar o femeie a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

”Se vedeau flăcări foarte mari care deja se manifestau de la acoperiș către fațada celor două blocuri care încadrează restaurantul. În acest moment sunt și două persoane rănite, un bărbat și o femeie, femeia transportată la spital, bărbatul fiind în acest moment în evaluare medicală la fața locului”, a declarat unui dintre pompieri.

"Incendiul s-a produs în interiorul restaurantului şi s-a existins şi pe acoperişul acestuia. Faţada unui bloc din apropriere a fost afectată de incendiu. S-a intervenit cu 14 autospeciale", au precizat reprezentaţii pompierilor.

Incendiul a fost lichidat de echipele de intervenţie, iar în prezent se fac cercerări pentru stabilirea cauzei ce a dus la producerea acestuia.

