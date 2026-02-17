Hală industrială în flăcări în Ploiești. 17 oameni au ieșit din clădire

Un incendiu a izbucnit la o hală industrială situată în municipiul Ploiești, pe strada Pompelor.

La fața locului intervin pompierii militari din Detașamentul 1 Ploiești cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și autoscara, precum și echipaje ale Detașamentului 2 Ploiești cu două autospeciale de stingere.

Etajul unei clădiri este cuprins de flăcări.

Suprafața afectată nu poate fi estimată încă, iar autoritățile vor reveni cu informații când vor pătrunde în interior.

Nu există degajări mari de fum, iar o autospecială s-a retras la bază.

Între 15 și 17 persoane s-au autoevacuat, iar până în acest moment nu au fost raportate victime. Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)