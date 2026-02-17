Incendiu puternic în Prahova: patru victime, casă în flăcări pe 350 de metri pătrați

La incendiu au fost mobilizați inițial pompierii de la Detașamentul 1 Ploiești cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Având în vedere amploarea incendiului, forțele au fost suplimentate rapid. O autospecială de la Garda de Intervenție Urlați și una de la Detașamentul 2 Ploiești s-au alăturat intervenției.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească pe aproximativ 100 de metri pătrați. Acoperișul locuinței ardea pe circa 250 de metri pătrați. Incendiul a fost localizat în scurt timp. Pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere.

Două persoane au suferit atacuri de panică și au fost asistate medical la fața locului de echipajul SMURD. O a treia persoană prezintă ușoară intoxicație cu fum, însă refuză examinarea medicală până în acest moment. Cea mai gravă situație o are a patra victimă. Aceasta prezintă arsuri de gradele I-II pe aproximativ 4% din suprafața corporală - la feță și brațe. Primește îngrijiri medicale la locul intervenției.

(sursa: Mediafax)