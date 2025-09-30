UPDATE Incendiu la o școală din Teleorman

UPDATE:

Până la sosirea forțelor de intervenție, din unitatea de învățământ s-au autoevacuat, în siguranță, 28 de copii și trei cadre didactice. Din clase au fost evacuate și ghiozdanele copiilor, astfel încât aceștia să poată merge acasă.

Incendiul s-a manifestat mocnit la nivelul acoperișului, la astereala din lemn din jurul unui coș de fum defect.

La ora transmiterii știrii, pompierii decopertează în jurul coșului, pentru a se asigura că nu sunt focare ascunse.

Știre inițială:

Potrivit ISU Teleorman, incendiul a izbucnit la școala gimnazială din satul Prunaru, comuna Bujoreni.

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului.

Citește pe Antena3.ro Unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume a fost descoperit în Germania. Ce înseamnă pentru economia UE

Pompierii intervin cu două mașini de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM).

Din primele informații, toți cei din clădire au fost evacuați.

(sursa: Mediafax)