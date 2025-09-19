Incendiu într-un supermarket din Oradea. Flăcările au izbucnit în vitrina cu țigări

ISU Bihor anunță că „pompierii orădeni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un supermarket situat pe Calea Republicii din Oradea, salvând din calea flăcărilor bunuri de o valoare considerabilă”.

La fața locului au acționat două echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea, cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă și echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea.

Pompierii au stins flăcările și au verificat apartamentele de la etaj deoarece în zonă era foarte mult fum.

„Sosiți imediat la fața locului, pompierii militari au procedat simultan la localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la o vitrină cu țigări din interiorul supermarketului, la verificarea apartamentelor situate deasupra magazinului, pentru a se asigura că nu există persoane intoxicate cu fum și la ventilarea spațiului. Incendiul a fost stins rapid, pompierii împiedicând propagarea acestuia la întregul magazin, reușind astfel să salveze bunuri de o valoare semnificativă. Echipajul SMURD a asistat un client al magazinului care inhalase fum, încercând să stingă incendiul cu un stingător, înainte de sosirea forțelor de intervenție, bărbatul refuzând ulterior, transportul la spital”, a transmis ISU.

În urma incendiului a ars vitrina cu țigări. Se pare că incendiul a fost provocat de un scurt-circuit.

(sursa: Mediafax)