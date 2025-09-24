Incendiu violent la o firmă de reciclare din Arad. 10 angajați evacuați

Flăcările s-au extins pe 6.200 de metri pătrați, cuprinzând atât interiorul halei, cât și curtea unității.

10 angajați care se aflau în schimbul de noapte au ieșit în siguranță când au văzut focul. În hală erau depozitate materiale plastice și diverse deșeuri, iar în curte au luat foc lemne, gunoi menajer și un stivuitor.

Pompierii militari arădeni au intervenit masiv cu 5 autospeciale de stingere, plus o autospecială de comandă și o ambulanță SMURD. Au fost ajutați și de pompierii voluntari din Șofronea și Dorobanți.

Incendiul s-a manifestat violent și s-a dovedit greu de stăpânit din cauza materialelor combustibile. Abia după 4 ore de luptă susținută cu focul, pompierii au reușit să-l localizeze și să-l stingă.

Nu s-au înregistrat victime.

Acum pompierii caută focare ascunse și încearcă să stabilească ce a cauzat incendiul.

(sursa: Mediafax)