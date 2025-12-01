Incident la Alba Iulia, de Ziua Națională: Un bărbat i-a strigat lui Georgescu „Marș la Moscova”

Bărbatul a venit către tabăra lui Călin Georgescu strigând „Marș la Moscova” și având în mână o pancartă pe care era scris același mesaj.

Câțiva susținători ai lui Georgescu i-au cerut acestuia să părăsească zona, iar unul dintre ei a ridicat mâna ca și când ar fi vrut să îl lovească.

Bărbatul venit de la București pentru a manifesta împotriva lui Georgescu a spus, ulterior, la Antena 3 CNN, că a veit de la București și este membru al organizației „Lupii Tricolori”.

„Am venit să îl văd pe președintele ales. Că așa a zis, dar nu e ales de nimeni Călin Georgescu, este un trădător de țară și manipulează niște oameni care au, poate, unii dintre ei, cele mai bune intenții. Dar îi păcălește, îi minte, a stat în Austria, la Viena, 10 ani, n-are niciun venit. Probabil are venit la plic de la securiștii lui români, ruși sau cine l-o plăti și face numai minciuni și își bate joc de ei”, a spus Adrian Băzăvan, protestatarul care a strigat împoriva lui Călin Georgescu.

(sursa: Mediafax)