x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incident grav la Satu Mare: Polițiști sancționați după ce au fost agresați

Incident grav la Satu Mare: Polițiști sancționați după ce au fost agresați

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   15:45
Incident grav la Satu Mare: Polițiști sancționați după ce au fost agresați

Un incident grav a avut loc în comuna Sanislău, județul Satu Mare, unde doi polițiști au fost atacați de mai mulți indivizi în timpul unei misiuni de rutină care a degenerat în violență. Agenții au fost agresați, autospeciala lor vandalizată, iar unul dintre ei a rămas fără arma din dotare chiar în sediul secției.

După o anchetă internă, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a decis să îi sancționeze pe cei doi polițiști, acuzându-i că nu au respectat procedurile. Aceștia au primit mustrări scrise și o reducere a salariului cu 30%.

Incidentul s-a petrecut în luna mai 2025, când patrula de la Postul de Poliție Petrești a fost chemată pentru o verificare aparent banală. La fața locului, doi tineri, de 17 și 22 de ani, au atacat polițiștii și au vandalizat autospeciala. Conflictul a continuat și în secția de poliție, unde unul dintre agenți a fost dezarmat, pistolul său ajungând în mâinile agresorilor.

Cei doi tineri au fost imobilizați de forțele de ordine, iar dosarul de ultraj a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, care va decide măsurile legale ce vor fi luate împotriva lor, potrivit Antena3 CNN.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: satu mare politisti sanctiuni agresat
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri