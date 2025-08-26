Incident șocant la BOR. Doi călugări filmați în ipostaze compromițătoare

Imaginile apărute pe rețelele sociale îi arată pe aceștia în timp ce dansau la bară într-un club de noapte și fumau iarbă.

Ce spune Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Cazurile au provocat un val de reacții în mediul online, iar Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a reacționat prompt, inițiind o anchetă internă.

„Având în vedere tulburarea iscată în spațiul public prin postările repetate ale lui Ciprian Mega și pentru a păstra liniștea sufletească a credincioșilor care vor participa la Sfânta Liturghie, vă aducem la cunoștință faptul că slujitorii menționați au fost opriți de la slujire, schimbați din ascultări și trimiși spre judecată Consistoriului monahal. În acest context s-a deschis o anchetă internă, iar hotărârea finală va fi făcută publică de îndată ce va fi luată”, transmite Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Cei doi monahi au fost imediat opriți de la slujire iar comportamentul lor va fi analizat de Consistoriul monahal. Arhiepiscopia anunță că „rămâne statornică în păstrarea credinței autentice și a disciplinei duhovnicești” și „orice abatere de la rânduială este condamnabilă și tratată cu responsabilitate și discernământ”

Clipurile video arată un comportament grav pentru oamenii bisericii și au generat dezamăgire în rândul credincioșilor. Unul dintre călugări apare dansând în club, iar celălalt fumează un joint și ascultă manele.

Arhiepiscopia a transmis că va lua toate măsurile necesare pentru a clarifica situația și a restabili disciplina în rândul clerului, notează spynews.ro.