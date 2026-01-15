După insolvența Electrocentrale, Primăria Craiova caută un concesionar pentru energia orașului

Contract presupune ca un privat să preia operarea Societîții Electrocentrale Craiova și să investească aproape 1 miliard de lei pentru modernizare.

Este vorba despre construcția unei noi unități care să asigure, pe partea de termie, o putere de minimum 30 MWt iarna și 5 MWt vara, respectiv una maximă de 135 MWt iarna și 25 MWt vara. Primăria Craiova recunoaște că nu mai are putere să se ocupe, în nume propriu, de căldura pentru cetățeni.

„Din cauza constrângerilor financiare, este necesară atragerea unui investitor privat care să realizeze o nouă sursă de producere a energiei termice… soluția tehnică trebuie să asigure un sistem care utilizează cel puțin următoarele categorii: cogenerare: 80% energie termică cogenerată de înaltă eficiență sau o combinație a următoarelor tipuri de energie termică care intră în rețeaua de transport: energie din surse regenerabile, căldură reziduală și cogenerare, unde ponderea energiei din surse regenerabile este de cel puțin 10%, iar ponderea totală a energiei din surse regenerabile, a căldurii reziduale sau a energiei termice cogenerate de înaltă eficiență este de cel puțin 50%”, spun reprezentanții municipalității.

Prin contractul de delegare a producției la Electrocentrale Craiova, se prevede distinct vânzarea de energie termică pentru consumatorul industrial Ford Otosan România SRL, turcii care au preluat de la americani producția de autovehicule sub brand-ul Ford. Distribuția de termie rămâne la Termo Craiova.

Electrocentrale Craiova SA a intrat oficial în procedura generală de insolvenţă. Decizia a fost luată de Tribunalul Dolj, care a admis cererea formulată de societate. Următorul termen de judecată a fost stabilit în luna martie 2026.